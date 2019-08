Kandidaten für den SPD-Vorsitz Wo jeder will und keiner kann und jeder kann und keiner will

07. August 2019

Nichts ist von Aufbruch zu spüren

von Maximilian Kneller

Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles befindet sich die SPD in der gleichen Agonie wie davor. Nichts ist von Aufbruch zu spüren, niemand ist noch ernsthaft erbost, und es rumorte auch nur sehr kurz, nachdem die Wahlergebnisse für Brüssel und Bremen zwei weitere Nägel im Sarg der Sozialdemokratie waren. Die neu ausgerufene Doppelspitze ist ein weiterer Offenbarungseid: Man will cool und hip sein, wie die Grünen es nicht sind, aber wie sie von ihren Fans bei der Presse dargestellt werden. Fans bei der Presse hat die SPD eigentlich auch genug, zumindest zahlt sie vielen Journalisten in ihrer riesigen Medienholding, zu der etwa die „Neue Westfälische“ oder der „Mannheimer Morgen“ gehören, genug Schmerzensgeld, damit sie SPD-Fans bleiben.

Die Doppelspitze soll alle Probleme auf einmal lösen: Paritätisch wie alle Listen (was bei dem Frauenanteil in der SPD eine faktische Diskriminierung von Männern bedeutet) und irgendwie eben möglichst so, dass Groupie-Journalisten einen Hype wie bei Habeck und Baerbock konstruieren können. Gleichzeitig will man aber auch die alten Arbeiter für sich gewinnen und die suburbane, alleinerziehende Weleda-Mami, und im Lehrerzimmer will man mit den Grünen zumindest wieder auf 50/50 gleichziehen. Also ein bisschen was für alle, und dann muss man noch erklären können, wieso genau die Leute, die bis 2005, 2009 oder 2013 SPD wählten, dies nun wieder tun sollten.

Argumente gibt es nämlich wenige: Wer es etwas staatstragender mag und die Schröder-Regierung für ihren sozialdemokratischen Zentrismus schätzte, der findet in der CDU ein besseres Angebot. Wer damit haderte und den Nationalstaat eigentlich abschaffen möchte wie den Individualverkehr, die Ehe und die Meinungsfreiheit, der kann ebenso gut und ohne Loser-Image grün wählen. Kein leichter Job also, deswegen möchte ihn auch niemand machen. Jedenfalls niemand, den man außerhalb seines Wahlkreises kennt. Karl Lauterbach, der linke SPD-Treppenwitz, die laufende Fliege mit der brüchigen Stimme, ist da noch einer der Kandidaten, die man ernster nehmen kann. Von Gesine Schwan, der Dauerbundespräsidentenkandidatin, von der anscheinend alle außer ihr denken, sie habe ihre politische Karriere hinter sich, kann man das nicht sagen. Dann wäre da noch Christina Kampmann zu nennen, die gemeinsam mit irgendeinem Berliner Staatssekretär antreten will, den man noch weniger kennt als sie. Nachdem sie zwei Jahre im Kabinett Kraft in Nordrhein-Westfalen Familienministerin war und ihre Farb- und Ideenlosigkeit dort noch mal beeindruckend unter Beweis stellte, scheint sie nach neuen Aufgaben zu suchen. Da sie eine jung wirkende Frau ist, hat sie für danach zumindest schon eine schöne Geschichte, woran es gelegen hat: natürlich am bösen Patriarchat. Ihr Running Mate wird sich da erst noch etwas ausdenken müssen.

Was in der SPD jeder weiß und keiner sagt: Eigentlich hätte es Olaf Scholz machen müssen. Er ist der profilierteste Bundespolitiker, und wer ihn in seiner unendlich scheinenden Gelassenheit reden hört, könnte meinen, die SPD hätte nie unter 30 Prozent gelegen. Doch Scholz hat bereits ein Schlüsselministerium und müsste von allen guten Geistern verlassen sein, sich den (Schleuder‑) Vorsitz einer sterbenden Partei anzutun. Seine Ausrede geriet dabei so fadenscheinig, dass sie das Dilemma der SPD auf den Punkt bringt: Sein Amt als Minister laste ihn so aus, dass es nicht mit dem SPD-Vorsitz zu vereinen sei. Bitte wie? In welchem Land war die heimliche Lieblingspolitikerin vieler SPDler denn seit 2000 CDU-Bundesvorsitzende und seit 2005 Kanzlerin? Wie war das damals, als die SPD noch eine ernst zu nehmende Partei war, bei Schröder, Schmidt und Brandt? Jetzt soll schon ein Ministerium, nicht das Kanzleramt, nicht mehr mit dem Parteivorsitz zu vereinen sein? Nein, Herr Scholz, da hätte etwas mehr Ehrlichkeit oder zumindest doch eine glaubwürdigere Ausrede Ihnen besser zu Gesicht gestanden.

Was sich SPD-Strategen als ein Fest der Demokratie ausgemalt hatten, am liebsten mit öffentlichen Debatten à la „Welcher ist dein Lieblingssozialdemokrat?“ oder sogar einer Art Vorwahlkampf, wie er bei den US-Demokraten derzeit anläuft, wird immer mehr zur Farce. Kein Kandidat weiß zu überzeugen, und von keinem wissen die Bürger, was genau er eigentlich will. Es ist eine weitere Filterblasenveranstaltung innerhalb der Partei, bei der sich die üblichen Lager und Grüppchen bilden, Funktionäre zusammenschließen und alte Seilschaften wiederbeleben. Öffentlichkeitswirksam wie die Debatten von AKK, Merz und Spahn ist hier nichts. Das Kandidatenfeld als solches ist der angesprochene Offenbarungseid.

In der Partei selbst ist jeder, der nicht für den Vorsitz kandidiert, eher darum bemüht, sich die Gunst der Parteiapparatschiks zu sichern, um nur ja wieder auf einen sicheren Listenplatz zu kommen. Derer gibt es nämlich nur noch ausgesprochen wenige. Und sichere Wahlkreise oder überhaupt Wahlkreise mit Chance auf Erfolg sind praktisch ausgestorben. Das macht die SPD noch kleiner: Wer im Wahlkreis nichts mehr zu gewinnen hat, stellt sich auch nicht mehr sonntagnachmittags beim Dorffest an die Bierbude. Der Kontakt zum Bürger geht so noch mehr verloren. Der Parteiapparat ist so wenig auf 11,5 Prozent ausgelegt wie der der Grünen auf 20. Die kleine Funktionärskaste um himmelschreiende Unsympathen wie Heiko Maas und Thomas Kutschaty wird mit Hauen und Stechen um die letzten verbliebenen Pfründen kämpfen, wobei jeder sich selbst der Nächste ist. Und Kevin Kühnert? Die Welt, in der jemand wie er der Retter der Sozialdemokratie ist, muss die letzte aller Welten sein.