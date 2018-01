Pinker gegen Anarchie, Teil 1 Sind Tyrannen das kleinere Übel?

25. Januar 2018

Das Massaker von Crow Creek

In „The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined“, deutscher Titel: „Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit“, hat der kanadische Psychologe Steven Pinker dargelegt, warum seiner Meinung nach selbst der schlimmste Staat besser sei als gar kein Staat, als die Anarchie. Er versucht, der Leviathan-Theorie von Thomas Hobbes ...