RBB-Magazin „Kontraste“ über „Klimaleugner in der AfD“ Schrott in höchster Videoqualität

23. Januar 2018

Lügen durch Weglassen

Natürlich sollte der Beitrag von Markus Pohl mit dem Titel „Aus der Nische in den Bundestag“, der im RBB-Magazin „Kontraste“ am späten Abend des 18. Januar 2018 lief, eine Breitseite gegen die AfD werden. Dort treiben nämlich auch „Klimaleugner“ ihr Unwesen. Die kommen im Ansehen vieler Angehörigen der plappernden und schreibenden Zunft gleich nach den Nazis. Das passt also prima ins eigene Weltbild. Und wenn man gleichzeitig die „Klimaleugner“ anderer rechter Parteien treffen könnte, dann umso besser. Also dachte sich der Macher Markus Pohl wohl: „Frisch Gesellen, seid zur Hand“ und ging ans Werk. Kein Aufwand war ihm zu groß. Nicht kleckern, klotzen, war die Devise. Jedenfalls bei der Vorbereitung. Dabei wusste er sich von höchster Stelle im Sender gedeckt, schrieb doch seine Intendantin Patrizia Schlesinger mir vor kurzem ins digitale Stammbuch: „Alle Kolleginnen und Kollegen berichten unabhängig und recherchieren vor der Ausstrahlung von Beiträgen gründlich – dafür sind sie ausgebildet.“ Unabhängigkeit und Gründlichkeit gehen also vor, dafür also ist auch Pohl ausgebildet. Glaubt man seiner Chefin. Und er weiß sich auch noch in glücklicher, weil gemeinschaftsstiftender freiwilliger Gleichschaltung mit vielen Kollegen im Sender, denn, so entfuhr es dem Chef vom Dienst von „Kontraste“, René Althammer, in einer Mail an mich vor gut einem halben Jahr: „Unsere Grundposition ist und bleibt, dass die Erderwärmung seit dem Industriezeitalter auch durch menschliche Faktoren beeinflusst wird. Diesen Einfluss zu begrenzen sehen wir als politische Aufgabe in Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen an.“

Der Aufwand ist ungeheuer

Wer sich bisher schon still gewundert hatte, wofür die öffentlich-rechtlichen Sender rund neun Milliarden Euro jedes Jahr ausgeben und dann noch behaupten, dass reiche leider immer noch nicht, wie es der neue ARD-Vorsitzende, das reine Gewächs der Regierungsbürokratie Ulrich Wilhelm, vor kurzem die Politik wissen ließ, der bekam mit diesem achtminütigen Clip in „Kontraste“ reichlich Anschauungsunterricht.

Was haben sie für diesen Clip von acht Minuten Dauer inklusive Anmoderation für einen Aufwand getrieben! Was haben sie sich für eine Mühe gegeben! Zu dritt. Mit Kameramann, Tontechniker und „Journalist“. Dazu eine Ausrüstung in bester Qualität, und alles professionell ausgeleuchtet und ausgesteuert. Zum Beispiel für die beiden insgesamt 41 Sekunden langen Einspieler aus dem Interview mit mir, dem „Einflüsterer der AfD“, wie mich die Offstimme – sozusagen als den Klimaflüsterer vom Dienst –, zwar in der Sache falsch, zu nennen geruhte. Deswegen falsch, weil die AfD als basisdemokratische Partei alle diesbezüglichen Beschlüsse mit sehr großer Mehrheit der Mitglieder fasste.

Für das dazu gewünschte Interview – obwohl, es war eigentlich ein Verhör mit Frage, Argument, Widerspruch, Gegenargument, und so weiter – brauchte das so unabhängige RBB-„Kontraste“-Team gut 90 Minuten. Durchgeführt wurde es vom RBB-Journalisten Markus Pohl. Demselben Pohl, der auch für die Propagandasendung des RBB-Magazins „Kontraste“ vom 1. Juni zu Trumps Ausstiegsbeschluss zum Pariser Klimaabkommen federführend war. Und der mir zuvor recht scheinheilig einen „fairen“ Umgang versprach. Woran allerdings weder ich noch die anderen Gesprächspartner für diese Sendung auch nur eine Sekunde glaubten.

Lügen kommen eben solchen Profis wie Pohl sehr leicht über die Lippen beziehungsweise in die Tasten. Zeitweilig war es so, dass die Rollen umgekehrt wurden. Pohl redete und argumentierte, ich hörte zu. Vielleicht war das der Grund, dass er von den insgesamt 5.400 Sekunden nur 41 aus diesem Gespräch glaubte verwenden zu können. Hätte er mehr gebracht, hätte er sich vermutlich noch mehr blamiert. Das aber wollte er wohl sich und seinem Brötchengeber dann doch nicht antun. Also verlegte er sich auf eine andere, bewährte Methode. Lügen durch Weglassen, wie Platon schon richtig erkannte: „Das Weglassen der anderen Hälfte der Wahrheit ist die schlimmste Form der Lüge!“

Die Ausführung

Doch heute sind wir nicht mehr zu Platons Zeiten, sondern im Informationszeitalter. Da lässt man nicht nur die Hälfte weg, sondern wenn nötig über 99 Prozent. So wie bei mir. Soviel Fairness darf sein!

Offensichtlich war es bei den beiden anderen Interviewpartnern, Dr. Rainer Kraft von der AfD und Dr. Philipp Lengsfeld von der CDU, genauso, denn auch deren Äußerungen wurden, wann immer es passte, und es passte ständig, stark beschnitten. Rund eine Stunde dauerte das Interview mit Dr. Philipp Lengsfeld, gezeigt wurden auch davon nur wenige Sekunden.

Und weil man schon mal so nett dabei ist, Zeit ist schließlich Geld, lässt man eben auch deren lästige Berufsbezeichnungen beziehungsweise akademischen Titel weg. Nur bei den „Leugnern“ versteht sich, nicht bei den Alarmistenvertretern. Da wird der Fernseh-Alleswisser und habilitierte Astrophysiker Harald Lesch korrekt zum Physikprofessor und Prof. Stefan Rahmstorf, ebenfalls korrekt zum Klimawissenschaftler. Präziser eher Klimafolgenforscher. Unterschiede müssen schon deutlich gemacht werden.

Ich bin zwar Diplomingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik, mit Zusatzstudium Mess- und Regelungstechnik, der auch in begutachteten Fachjournalen publiziert und Sachbücher zum Klimathema geschrieben hat, werde aber herablassend nur als „Rentner“ vorgestellt, der vom „heimischen Schreibtisch aus“ (mehr war offensichtlich trotz der tollen Bestechungsgelder der Öl- und Kohleindustrie, die Rahmstorf uns zuvor perfekt und voll wissenschaftlich als Auftraggeber unserer Arbeit andichten durfte, nicht drin) „gegen anerkannte Klimaexperten wettert“. Und meine Kollegen bei EIKE sind zwar auch überwiegend „Rentner“, aber fast durchgängig promovierte und teilweise habilitierte Naturwissenschaftler. Und das gilt auch für Philipp Lengsfeld, der promovierter Diplomphysiker ist, und Rainer Kraft, der promovierter Diplomchemiker ist.

Pohls Kalkül war, diese von ihm als unwichtig erachteten und deshalb weggelassenen Informationen könnten ja eventuell den Zuschauer irritieren. Manche könnten ja auf den Gedanken kommen, dass diese Leute eventuell wissen, wovon sie reden. Anders als der oder die Macher dieser Sendung.

Küchenpsychologie von Harald Lesch, Verschwörungstheorie von Stefan Rahmstorf und mehr

Stattdessen darf Harald Lesch ausführlich zu Wort kommen. Er hat zwar noch nie irgendetwas zu Klimathemen in einer Fachzeitschrift mit Begutachtung veröffentlicht, aber zu jedem Thema – auch zu diesem – etwas zu sagen. Köstlich dabei die paar Minuten Küchenpsychologie, die Lesch zu den Motiven der „Rentner“ von EIKE und anderen von sich geben darf. Weil die schon immer hemmungslos fossile Brennstoffe genutzt hätten, könnten die jetzt gar nicht mehr anders, die armen Verwirrten. Obwohl man doch weiß, dass das ganz, ganz schnell in die Klimakatastrophe führen würde. Wie er und auch sein Interviewer selbstverständlich wissen. Das war nicht nur Küchenpsychologie, sondern auch noch Küchenphysik. Das passt.

Auf die Idee, dass die zuvor herablassend als „Rentner“ benannten Naturwissenschaftler finanziell nichts mehr zu verlieren haben, nicht ihren Job, denn sie haben keinen mehr, und auch nicht ihr Einkommen, kommen beide nicht. Auch nicht darauf, dass „die Rentner“, weil sie Rentner sind und finanziell unabhängig, Zeit und Lust haben, zu forschen um sich dann fundiert zu äußern. Das ist der einzige Grund! Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Pohl weiß das, Lesch müsste es wissen, aber statt sich neutral zu informieren beglückt er lieber die Grünen auf ihrem Parteitag mit seiner Klima-Propaganda.

Und Klimaforscher Rahmstorf darf sich auch noch ausführlich raunend verschwörungstheoretisch äußern. Das sei doch alles von langer Hand vorbereitet, versichert er mit Leidensmiene. Da gebe es doch massive Wirtschaftsinteressen zum Beispiel von Exxon. Wie sich Klein-Stefan eben so die Welt vorstellt.

Dass sich BP, einer der größten Petrokonzerne der Welt, schon vor zig Jahren von „British Petrol“ in „Beyond Petrol“ umbenannt hat und grüne Agenden in aller Welt mit hohen Millionenbeträgen unterstützt, ebenso wie Shell es sich nicht hat nehmen lassen, seinen Teil zum Bau des Gebäudes der Climate Research Unit der Universität von East Anglia zu finanzieren – um nur eine Millionenspende zu erwähnen – ließen Rahmstorf und Pohl charmant unter den Tisch fallen. Eben Lügen durch Weglassen.

Der für alle offensichtliche Gegensatz zwischen dem kargen und schmucklosen Heimbüro, von dem aus Rentner Limburg gegen die offizielle Klimawissenschaft wettert, und den Millionen, die von „der Wirtschaft“ für diese Kampagnen bezahlt werden, fiel dem Macher auch nicht auf.

Verleumdung von Spitzenforschern

Stattdessen wollte man die Propaganda weiter treiben und nahm sich als Kronzeugen den Harvard-Physiker Dr. Willie Soon zur Brust. Er wurde nicht etwa mit seinem akademischen Grad vorgestellt, sondern als „notorischer Klimaleugner“. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass dieser Harvard-Wissenschaftler schon viele begutachtete Paper zu Klimathemen verfasst und veröffentlicht hat, und auch unnötig zu erwähnen, dass Harvard in einer ganz anderen wissenschaftlichen Liga spielt als Rahmstorf oder der notorische Harald Lesch.

Willie Soon hingegen nahm – wie alle anderen Forscher in den USA auch – eine Finanzierung seiner Forschung aus der Wirtschaft an. Ein in den USA völlig normaler Vorgang mit strengen Transparenzregeln. Daraus versuchen ihm die Alarmisten einen Strick zu drehen, kommen sie doch gegen seine Argumente nicht an. Und Leute wie Pohl greifen das begierig auf. Erwähnt wurde zum Beispiel auch von beiden nicht, dass Stefan Rahmstorf, dessen sonstiges Einkommen ja auch nicht vom Himmel fällt, vor einigen Jahren mal eben eine Million US-Dollar von der MacDonnell-Stiftung bekommen hat.

Seit 2016 läuft übrigens eine Klage gegen die meisten US-Unterstützer klimaalarmistischer NGOs, die Liste der Beklagten liest sich wie ein Who is who der US-Wirtschaft. Von alldem erfuhr man nichts, weder von Pohl noch von Rahmstorf. Lügen durch Weglassen.

Und weitere Eigentore

Und dann waren da noch zwei schöne Eigentore zu sehen. Im eifrigen Bestreben des Machers Pohl, die Feststellung im AfD-Programm zu widerlegen, dass sich die mittlere Erdtemperatur seit den späten 90er Jahren nicht (signifkant) erhöht, was völlig im Widerspruch zu den Prognosen der Klimamodells steht, glaubte er dies mit der Darstellung der typischen Differenzkurve dieser Zeitreihe, die die ARD immer zeigt, erreichen zu können. Und bewies damit einmal mehr, dass er zwar nachplappern, auch viel Unbequemes weglassen kann, aber nichts von der zugrundeliegenden Physik versteht. Eifern ersetzt Wissen.

Nicht jeder kann Graphiken lesen

Anstelle der zuvor gezeigten richtigen, aber bis 2013 verkürzten Darstellung der Anomalie zeigte man die Graphik, die den gesamten Verlauf anzeigt, samt der extrem steilen, aber auch kurzen Spitze, die einer der stärksten El Niños der letzten Jahrzehnte ausgelöst hatte. Diese Spitze hat aus rein naturgesetzlichen Gründen – und da sind sich alle Klimaforscher einig – nichts, aber auch gar nichts mit dem CO2-Anstieg zu tun, und das hatte ich dem unwilligen Herrn Pohl auch im Gespräch erklärt, nur begriffen hat er es offensichtlich nicht, da er diese Graphik zeigte und sich und seinen Sender damit ein weiteres Mal blamierte.

Wie schon gewohnt wurde auch jetzt wieder die Absoluttemperatur, die unbedingt zu jeder Klimakurve gehört, weggelassen. Sonst hätte man gesehen, dass auch das neue warme Jahr 2017 immer noch deutlich unter der so angenehmen 15-Grad-Marke bleibt. Also hätten die Fragen an Stefan Rahmstorf lauten müssen: Es ist doch alles im „grünen“ Bereich, trotz Erwärmung – wo immer die herkommt – liegen wir noch deutlich unter der Komforttemperatur von 15 Grad Celsius. Wozu dann die Aufregung? Wo bleibt dann die Katastrophe? Wozu die große Transformation? Doch zu diesen Fragen konnte sich Pohl nicht durchringen. Er hat ja eine Mission! Und die lautet: „Unsere Grundposition ist und bleibt, dass die Erderwärmung seit dem Industriezeitalter auch durch menschliche Faktoren beeinflusst wird. Diesen Einfluss zu begrenzen sehen wir als politische Aufgabe in Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen an.“

Schulbücher sollte man nicht als Quellen nennen

Und von nämlicher Qualität war der doppelte Verweis auf das „Schulbuchwissen“, das in einem animierten Filmchen über den Treibhauseffekt auch dem minder Begabten klarmachen sollte, wie dieser Effekt funktioniert. Wieder ohne jede Zahlenangabe, dafür mächtig auf die Propagandapauke gehauen. Wir alle wissen, oder müssten es wissen, dass der Inhalt der Schulbücher der Vorgabe der Kultusminister unterliegt. Das heißt, die Politik bestimmt, was drinsteht und was nicht. War es in früheren schrecklichen Jahren die Lehre von der Eugenik, die sich auch in Schulbüchern wiederfand, und noch früher die Kriegsbegeisterung – „Jeder Stoß‘ ein Franzos‘“ – so ist es heute der sogenannte Treibhauseffekt. Das Klimamanifest von Heiligenroth hat den oft heillosen Unsinn aktueller Schulbücher zum Treibhauseffekt umfassend analysiert. Pohl und Gehilfen hätten da zuvor doch mal reinschauen sollen. Genügend Zeit hatten sie. Doch für sie galt offensichtlich die Devise: Komm mir nicht mit Fakten, meine Meinung steht.

Nachtrag: Ein erfahrener Kameramann kommentiert den RBB-Streifen so: „Da ich den RBB-Beitrag komplett gesehen habe, ist mir noch mehr aufgefallen. Die Reporter traten nicht als ‚Reporter‘ auf, die normal höflich Fragen stellen und das aufnehmen. Sie traten vielmehr ‚frech-arrogant und überheblich‘ auf, wie Verhörführer mit kriminell Verdächtigen. Dazu wurden alle Tricks der Kameraführung eingesetzt, etwa Lesch und Rahmstorf (für den Zuschauer unbewusst) „positiv“ nett ins Bild zu setzen (in Bücherumgebung, hell/freundlich). Dagegen als totaler Kontrast der Mann vom Berliner Kreis in der CDU, mit praller Großaufnahme per Teleperspektive ins (errötende) Gesicht (hier war wohl absichtlich der ‚Weißabgleich‘ unkorrekt beziehungsweise die dabei meist übliche ‚Automatik‘ abgeschaltet), eine Art ‚Verhör-Perspektive‘, mit der Zuschauer oftmals unbewusst ‚beschuldigt‘ verbinden. Wer selbst langjährige Praxis als Kameramann hat, der erkennt solche Feinheiten. Kurzum zog man beim RBB alle, auch die fiesesten Register!“

Feststellung

Bleibt noch festzuhalten, dass EIKE nicht nur laut Satzung überparteilich ist, einige Mitglieder aber in politischen Parteien aktiv sind, sich jedoch zu überparteilicher Zusammenarbeit verpflichtet haben. Ich für meinen Teil nehme mein Grundrecht auf Betätigung in einer Partei wahr, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht – in diesem Falle in der AfD –, und alle anderen Parteien, die diesen Anforderungen genügen, bekämen gern und umfassend von EIKE Rat und Tat, wenn sie das denn wollten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE).