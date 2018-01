Meetoo und die Inszenierung bei der Golden-Globe-Verleihung Hollywood und seine Scheintugend in der Post-Weinstein-Ära

23. Januar 2018

Schwindler, Feiglinge und Heuchler

Glücklicherweise sind die diesjährigen Golden Globes schnell gekommen und gegangen.

Und es war womöglich die großtuerischste Darstellung von Selbstgerechtigkeit, Heuchelei, Unaufrichtigkeit und moralischer Feigheit, die unsere Generation bis zum heutigen Tage geliefert hat. In einer Zeit, in der moralischer Exhibitionismus so alltäglich ist wie die Luft, die wir atmen, erst ...