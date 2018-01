Fundamente Sozialisten gegen Staatssozialismus

04. Januar 2018

Martin Buber trifft Paul Natorp

Eine denkwürdige Szene am 13. März 1923 in Marburg. Martin Buber (1878-1965), Lehrbeauftragter für jüdische Religionslehre und Ethik an der Universität Frankfurt am Main, ist für einen Vortrag in Marburg und wohnt ein paar Tage bei dem Philosophen Paul Natorp (1854-1924). „Es war ein guter Geist in seinem Haus“, erinnert ...