Satirischer Jahresausblick 2018 Endlich eine neue Regierung

02. Januar 2018

Minarette auf dem Reichstagsgebäude

Januar 2018: Das neu geschaffene Berliner Feminismusministerium führt in seinen Fluren 64 verschiedene Toiletten für jedes Geschlecht ein. Renate Künast freut sich über die Entscheidung, da auch „Menschen ohne klar ersichtliches Geschlecht“ keine Probleme im gesellschaftlichen Umgang haben.

Februar 2018: Frauke Petry wittert Regierungsverantwortung. Nachdem sich das 40. Mitglied ihrer selbsternannten Bürgerbewegung angeschlossen hat, sei die Blaue Wende „endgültig eine Volkspartei“.

Martin Schulz kündigt in einem Gespräch mit der Funke-Mediengruppe eine „Flummikoalition“ an, die regelmäßig die Richtungen und Inhalte wechseln könne, um sich an den Wählerwillen anzupassen. Angela Merkel schickt daraufhin ihren Assistenten los, um zu googeln, was mit „Inhalten“ und „Wählerwillen“ gemeint sei.

März 2018: Der Mettbrötchenskandal ist aufgelöst. Nachdem im November vergangenen Jahres berichtet wurde, dass die AfD mehrere Tausend Euro für Häppchen ausgegeben haben soll, fand nun ein unabhängiges Ermittlerteam heraus, dass Kanzleramtsminister Altmaier in Fraktionsräumlichkeiten eingebrochen war.

April 2018: Mike Pence tritt als Vizepräsident der Vereinigten Staaten zurück. Dem Vernehmen nach bestanden eklatante Verständigungsprobleme mit der First Lady, ferner habe er mehrere Golfpartien gegen den Präsidenten gewonnen. Der designierte Vizepräsident Steve Bannon kündigt eine Besserung der Situation an.

Mai 2018: Die Sozialdemokratische Partei ist mittlerweile bei zwölf Prozent in den Umfragen angekommen. SPD-Chef Maas bekundet seine Freude über den neuerlichen Zuwachs und kündigt ein neues Gesetz zum Schutz der Meinungsfreiheit an, wonach jeder Facebook-Post künftig mit „Heiko! Heiko!“ begonnen werden soll. Die „Huffington Post“ veröffentlicht einen Artikel mit dem Titel: „Zehn Gründe, warum Heiko Maas der geilste Typ auf Erden ist“.

Juni 2018: Die FDP nimmt auf ihrem Grundsatzparteitag violette Farbe mit ins Programm. FDP-Chef Lindner kündigt an, den Mindestbeitrag für Mitglieder auf 20 Euro im Monat zu erhöhen. Nur so könne man die Finanzierung des neuen Photoshop-Programms stemmen.

Die Grünen kündigen an, über ein generelles Stromverbot in Deutschland zu verhandeln, um „rechten Hetzern die Mikrophone abdrehen zu können“.

Juli 2018: Der Bundestag verhandelt über eine neue Diätenerhöhung. Künftig solle sich das Gehalt halbjährlich automatisch um den Betrag der Jahreszahl erhöhen, um „einen Bezug zu aktuellen Zahlen zu bewahren“. Ohne neue Regierung gehen die Parlamentarier in die Sommerpause. CDU-Vize Klöckner wörtlich: „So bleibt der kühle Kopf in den Sondierungen Anfang September gewahrt.“

Bei der WM in Russland boykottiert die deutsche Nationalmannschaft aus „Protest gegen Wladimir Putin“ den Wettbewerb. Der Mannschaft war es nicht erlaubt worden, Frauen aufzustellen, und als „1. FC Weltoffenheit Buntland“ anzutreten. Fußballweltmeister wird überraschend die Volksrepublik China.

August 2018: Ein wildgewordener 17-jähriger Schutzsuchender plant einen Anschlag in der Stadt Stuttgart und möchte mit einem Lastkraftwagen auf dem Marktplatz zahlreiche Menschen töten. Aufgrund der Verkehrssituation in Stuttgart dreht er nach wenigen Minuten wieder frustriert um und versucht darauf, Menschen mit dem E-Bike zu überfahren. Er wird mit einem Umweltpreis ausgezeichnet.

September 2018: Lichtblicke in den Sondierungsgesprächen – die CSU zeigt ihre Bereitschaft zu unbegrenztem Familiennachzug, Rente mit 55 und dem Mindestlohn von 20 Euro. Luxemburgs Außenminister Asselborn bereitet eine EU-Richtlinie vor, die das Einmarschieren in jene Länder ermöglicht, die sich gegen die unbegrenzte Aufnahme von Flüchtlingen stellen.

Oktober 2018: Aus Furcht vor „Deutschtümelei“ und „Patriotismus“ in der Bevölkerung wird am 3. Oktober erstmals in ganz Deutschland der „Tag der Europäischen Einigung“ gefeiert. Nach einer EU-Richtlinie darf an Halloween nur noch Sellerie und Blumenkohl aus Freilandhaltung verteilt werden, um auf die zahlreichen Allergien zeitgenössischer Kinder Rücksicht zu nehmen.

November 2018: Aufgrund wachsenden Rechtspopulismus kündigt Kardinal Woelki an, wieder auf Latein zu predigen, um deutsche Identität nicht zu sehr zu stärken. Die EKD kündigt an, verstärkt Predigten in arabischer Sprache abzuhalten, da dies Margot Käßmann auch nach mehreren Rotweinen leichter falle.

Dezember 2018: Drei Tage vor dem Jahresendfest gibt es endlich eine neue Regierung. Innenministerin Aydan Özoğuz und Integrationsminister Pierre Vogel kündigen einen neuen Zuwanderungspakt an. Kernthemen seien unter anderem Minarette auf dem Reichstagsgebäude.

Die Neuigkeit, dass Deutschland eine neue Regierung hat, wird international gespalten aufgenommen. Schweden und Saudi-Arabien führen einen neuen Feiertag ein, in osteuropäischen Regierungen werden erste Suizidfälle gemeldet.

AfD-Chef Alexander Gauland gibt Ende des Monats ein Interview, in dem er behauptet, es gebe nur zwei Geschlechter und ein Kind brauche Vater und Mutter. Der Bundestag hebt daraufhin seine Immunität auf.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Freitum“.