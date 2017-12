US-Nahostpolitik Wer will Krieg mit dem Iran – und warum?

31. Dezember 2017

Trump sollte die Konsequenzen durchdenken

Im Endspurt auf Weihnachten war Präsident Donald Trump der Nutznießer einiger überraschend guter Nachrichten und Freudenbotschaften. Am 17. Dezember rief Wladimir Putin an, um ihm und der CIA dafür zu danken, Russland mit kritischen Informationen versorgt zu haben, die einen Plan der Terrorgruppe IS vereitelten, ein Massaker an Besuchern der ...