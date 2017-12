Gut gesteuert Weg vom Tropf des Staates

21. Dezember 2017

Donald Trumps „teuflische“ Steuerreform

Er droht dem Iran. Er droht Nordkorea. Er redet mit den Russen. Er verbannt Muslime. Er hat die Haare nicht schön. Doch unter all den unverzeihlichen Sünden des in der Tat an Dummheiten nicht freien Donald Trump hat er nun für politisch korrekte Menschen seine allerschlimmste begangen: Er hat beschlossen ...