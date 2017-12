Abschließend zum Reformationsjahr Martin Luther – Vorkämpfer der Freiheit?

18. Dezember 2017

Nur indirekt und ungewollt

Haben Luther und allgemein die Reformation der Freiheit in Deutschland vorgearbeitet? Nur indirekt und ungewollt. Er selber war alles andere als ein Liberaler: Er verteufelte in wilder Sprache Vernunft und Wissenschaft, verwarf die antike Philosophie, hetzte in maßlosen Reden gegen eine katholische Kirche, die zu seiner Zeit in hohem Maße ...