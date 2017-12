Der Papst und das Vaterunser Jesus auf dem Scheiterhaufen

11. Dezember 2017

Die Versuchung der Macht

Das Vaterunser sei schlecht übersetzt, befindet der Papst. Sein Missfallen erregt die Zeile mit der an Gott Vater gerichteten Bitte: „Und führe uns nicht in Versuchung“, denn sie setzt voraus, dass Gott „uns“, die Menschen, seine Kinder, in Versuchung führen könnte. „Ein Vater macht so etwas nicht“, behauptet der Papst ...