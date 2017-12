Globale Gefahren und der Staat Welche Richtung die Angstporno-Propagandaindustrie der Regierung einschlagen wird

10. Dezember 2017

Als nächstes Außerirdische?

Manchmal wünschte ich, ich hätte weder Gewissen noch Moral. Dann könnte ich für die Regierung arbeiten und Angstpropaganda schreiben.

Killerroboter sind der letzte Schrei in Sachen Terror. Man kann es so schön ausarbeiten! Es ist, als träume Joseph Goebbels davon, massenhaft Material zum Arbeiten zu haben. Bei all den „Möglichkeiten ...