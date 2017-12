Migrationskrise in Deutschland Offene Staatsgrenzen, aber eingezäunte Weihnachtsmärkte

08. Dezember 2017

Wann werden die Deutschen in Ghettos leben müssen?

Merkel hat für Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber die deutschen Grenzen geöffnet, hält sie nach wie vor geöffnet. Daher strömt es weiterhin ins Land. Und was ist die politische Reaktion? Die Grenzen schließen? Nein, stattdessen zäunen wir jetzt unsere Weihnachtsmärkte ein, bilden gleichsam Weihnachtsmarkt-Ghettos. An fast jedem deutschen Weihnachtsmarkt in Deutschland stehen ...