Verbrechen in Gonterskirchen Marodierende Banden

04. Dezember 2017

Wird öfter vorkommen

Wieder mal so etwas, was nur in der Unterpresse und im Vorabendprogramm erwähnt wird: Im hessischen Gonterskirchen ist ein älteres Paar von sechs Männern überfallen worden, die beiden wurden angeblich vier Stunden lang gefangengehalten und gequält, die Räuber verlangten Bargeld und Wertsachen. Dann haben sie Feuer gelegt. Die Feuerwehr kam an das brennende und verschlossene Haus, der Mann war tot, die Frau konnte noch geborgen (laut manchen Meldungen: von Nachbarn gerettet) und ins Krankenhaus gebracht werden, das Haus ist schwer beschädigt und verrußt.

Man muss schon mehrere Artikel lesen, um zu finden, dass die Täter Arabisch und Französisch gesprochen haben sollen. Wird aber keine Rolle spielen, außer ein hübsches Drehbuch für eine „XY“-Episode abzugeben, da passt‘s genau rein. Denn: Fällt nicht unter #MeToo. Die Leute sind keine Politiker. Hauptopfer Mann. Täter sakrosankt.

Gewöhnt Euch dran, wird öfter vorkommen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.