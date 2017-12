Katalonien Von Spanien nach Iberien

03. Dezember 2017

Ein Bund von Freistaaten ersetze den zentralistischen Großstaat

Bildquelle: shutterstock.com Nicht bloß administrative Einheiten, sondern Freistaaten: Mit den Kanarischen Inseln könnten es etwa zehn Länder plus der Bundesstadt Madrid sein, die den Iberischen Bund konstituieren

Was soll aus Spanien werden, wenn die Katalanen auf Selbständigkeit bestehen, wenn auch die Basken und Galicier – wie auch andere Volksgruppen oder Länder in Europa – sich lossagen vom Zentralstaat, und wenn obendrein der Weg der Europäischen Union zum Superstaat scheitert? Am besten dies: eine Iberische Föderation, ein Bund von Freistaaten ...