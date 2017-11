Libertäre und der Krieg gegen Drogen Wo sich die „National Review“ bezüglich der Opiatkrise irrt

29. November 2017

In Krisenzeiten ist die Philosophie der Freiheit am wichtigsten

Tja, Ihr lieben Libertären, Ihr wolltet doch, dass Drogen legalisiert werden, richtig? Nun, dank freizügiger Verschreibung habt Ihr sie nun bei Opiaten, und was ist daraufhin passiert? Wir stecken mitten in der schlimmsten Epidemie an Überdosen und Abhängigkeit, die dieses Land jemals sah, Tausende fallen wie die Fliegen, und es ...