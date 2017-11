Weltweite Perspektiven für Freie Privatstädte Von der Karibik bis zur Krim

26. November 2017

Was Gebels Vision zur Atombombe auf dem Markt des Zusammenlebens macht

Ayn Rand City, irgendwo in Mittelamerika, vielleicht auf einer wunderschönen vorgelagerten Insel, 1. Dezember 2027. Nachdem wir sicher auf dem vor drei Jahren eröffneten Murray Rothbard International Airport gelandet sind, sitzen wir bequem in einem John Galt Cab, einem der zahlreichen Uber-Konkurrenten in der Stadt, und fahren auf dem David ...