Private Kindergärten und Schulen Das Bildungsmonopol aufbrechen

08. November 2017

Schritte in die richtige Richtung

Meine Kinder gehen in einen Kindergarten, seit sie 14 Monate alt sind. Es ist ein privater Kindergarten in Wien. „Kindergarten“ schreibe ich, weil meine Kinder immer in Kindergärten mit sogenannten Familiengruppen waren, mit Kindern zwischen einem und sechs Jahren in derselben Gruppe. Deshalb waren sie nie in einer reinen Kinderkrippe ...