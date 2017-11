Wolfsgeheul Der Dogdyse – eine Parabel

03. November 2017

Was, wenn der Staubsaugervertreter ein „Volksvertreter“ wäre?

Es gibt eine Berufsgruppe, die ich aufrichtig bewundere, obschon sie in der Bevölkerung im Ansehen sicher ganz weit unten rangiert: die Vertreter. Während ich mir als PR-Texterin in aller Ruhe und ohne jeden Kundenkontakt überlegen kann, welche rhetorischen Argumente ich mir in der Wortwerkstatt zurechtdrechsele, muss der Vertreter in der ...