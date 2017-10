Emmanuel Macrons totale Kriegserklärung an die europäischen Bürger, Teil 1 Die Realität hat sich an die Politik anzupassen

24. Oktober 2017

Der Feind sind die verbleibenden vernunftbegabten Menschen

Am 26. September 2017, zwei Tage nach der Bundestagswahl, stellte der französische Präsident Emmanuel Macron an der Eliteuniversität Paris-Sorbonne seine Vision der Post-Brexit-EU vor. Bei diesem Auftritt offenbarte er die wesentlichen Pläne der EU-liten zur weiteren Drangsalierung der Bürger in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Der deutsche Michel hatte ...