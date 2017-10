Internationale Politik Raus aus der UNESCO – rein ins Vergnügen!

21. Oktober 2017

Trump trotzt globalistischen Anmaßungen – zu Recht

Donald Trump hat als Präsident sicher nicht alle Hoffnungen erfüllt, die Libertäre, Konservative und Patrioten unmittelbar nach seinem sensationellen Wahlsieg vor knapp einem Jahr in ihn gesetzt hatten. Dies liegt vielfach gar nicht einmal in erster Linie an ihm selbst, sondern daran, dass der Sumpf aus liberal-interventionistischen und neokonservativen Ewiggestrigen ...