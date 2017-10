Die vierte große ef-Konferenz an der Ostsee 20 Jahre eigentümlich frei – Medien im Wandel

13. Oktober 2017

12. bis 14. Januar 2018, Hotel Baltic, Zinnowitz, Insel Usedom

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserer vierten großen ef-Konferenz an der Ostsee. Diesmal dreht sich alles um 20 Jahre eigentümlich frei sowie Medien im Wandel. Freuen Sie sich mit uns auf 15 hochkarätige Referenten – allesamt Autoren von eigentümlich frei. Lassen Sie sich in spannenden Vorträgen über die neuesten Erkenntnisse ihrer Forschungen und Recherchen informieren. Und was die Teilnehmer der letzten Jahre besonders schätzten: Erleben Sie die ef-Autoren ein ganzes Wochenende lang in persönlichen Gesprächen und tauschen Sie sich mit anderen Besuchern in entspannter Atmosphäre aus. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit ef-Freunden Kontakte zu knüpfen und gemeinsame Ideen zu schmieden.

Inklusive „Geburtstagsparty eigentümlich frei“ und feierlicher Vergabe der Julius-Faucher-Medaille für Jungautoren.

Referenten: STEFAN BLANKERTZ. DOMINIK EŠEGOVIĆ. CARLOS A. GEBAUER. ROBERT GRÖZINGER. GERD HABERMANN. THOMAS KIRCHNER. JOACHIM KUHNLE. ANDRÉ F. LICHTSCHLAG. LUIS PAZOS. ROLAND PIMPL. SASCHA TAMM. OLIVER USCHMANN. ULRICH WILLE. DER FAUCHER-GEWINNER 2018. UND MEHR.

Anmeldung ab sofort direkt hier.