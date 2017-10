Identität in der eigenen Kultur finden Deutschsein für Anfänger

10. Oktober 2017

Es gibt etwas zu verteidigen

Mein „Gap-Year“ ist vorbei. Ich bin nun anderthalb Jahre nicht mehr in der Schule und habe seitdem keine Welt- oder Europareise gemacht, habe nicht mit armen Kindern in Afrika musiziert, einen Brunnen gebaut, in Neuseeland auf einer Kiwi-Farm gearbeitet, war auch nicht auf verschiedenen Öko-Bauernhöfen in Europa und Kanada und ...