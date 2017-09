US-Drohnenangriffe Trump weitet die Befugnisse der CIA aus

29. September 2017

Er lässt Pompeo wissen, dass er aggressivere Angriffe befürwortet

Kurz nach seiner Amtseinführung besuchte Präsident Trump die CIA-Zentrale, und eines der dort diskutierten Themen war der globale Drohnenkrieg. Präsident Trump beendete die Tour, die eine von vielen dieser Art gewesen sein mag, war „beeindruckt“ von dem, was er gesehen hatte, und wollte mehr davon.

Nun ließ er den CIA-Direktor Mike Pompeo und andere Offiziere wissen, dass er eine aggressivere Drohnenpolitik wünsche, und gab ihnen weitgehende Entscheidungsfreiheit bezüglich der Angriffsziele und -zeitpunkte. Dies schloss CIA-Angriffe in Syrien ein, was zuvor keine Rolle gespielt hatte.

Pompeo unternahm noch vor kurzem den Versuch, den Drohnenkrieg der CIA nach Afghanistan auszuweiten, obwohl das Pentagon dies ablehnt. Führende US-Militärs haben die berechtigte Sorge, dass aggressive Angriffe der CIA in Afghanistan zu einem „Blowback“ (negativen Auswirkungen) für die dortigen US-Truppen führen könnten.

Jedoch handelt es sich dabei vermutlich nur um die Spitze des Eisbergs, da bereits durchgedrungen ist, dass das Weiße Haus an einem Gesetz zum weltweiten Einsatz von Drohnen arbeitet, das der CIA ermöglichen würde, nicht nur in einer Handvoll Ländern Angriffe durchzuführen, sondern auch in Kriegsgebieten, in denen das Pentagon bereits aktiv ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Antiwar.com und wurde von Lukas Abelmann exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.