Äußerungen Alexander Gaulands Kotau vor systemischem GAU

25. September 2017

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Verinnerlichung, Herr Politprofi

Ich werde hier keine Diskussion beginnen darüber, warum Alexander Gauland sich in letzter Zeit – um diplomatisch zu bleiben – so überaus geschickt, be- und durchdacht, clever und historisch bewandert ausdrückt. Lohnt nicht. Der Mann war von 1973 bis 2013 in der CDU. Vier Jahrzehnte lang. Er ist ein Politprofi, er kennt ...