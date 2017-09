ef 176 Editorial

14. September 2017

Linke Taliban und alternative Medien

Jetzt haben sie beim Internetlexikon Wikipedia, von Michael Klonovsky sozial gerecht „Denunziantenstadl“ benannt, auch noch den Eintrag über die altehrwürdige liberale Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft umgeschrieben und mit den üblichen Signalwörtern „rechts“, „rechtsnational“, „reaktionär“, „nationalistisch“ und „völkisch“ markiert. Auch das ist Alltag in Deutschland 2017. Man darf gespannt sein, wer die nächste Scheibe dieser Salami sein wird. Ziemlich sicher ist nur, dass es einen trifft, der jetzt noch ängstlich schweigt, damit nur ja er nicht auch zur Wurst gemacht werden möge.

„God bless Robert E. Lee“, Gott segne Robert E. Lee, sang der unvergessene Johnny Cash. Denn General Lee hatte im Amerikanischen Bürgerkrieg nicht nur scheinbar aussichtslose Schlachten in großer Unterzahl gewonnen, er hat am Ende auch seinem Präsidenten den Befehl verweigert und kapituliert, und damit vielen Tausenden das Leben gerettet in einem Krieg, der für den Süden verloren war. Nun werden Denkmäler zu Ehren Lees und der Konföderation abgerissen. Die amerikanische Linke ist auf dem kulturzerstörerischen Niveau der Taliban angekommen. Und die Wellen schlagen weiter – bis hin nach Deutschland, wo mit „linksunten.indymedia“ erstmals eine linksextreme Internetseite verboten wurde. Wie das alles zusammenhängt, das lesen Sie im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe, bei deren Lektüre ich Ihnen, verehrte Leser, wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn wünsche

Maßgeblich beteiligt am Schwerpunkt dieses Heftes war unser Redakteur Robert Grözinger. Von ihm veröffentlichten wir bereits in ef 111 einen besonders kenntnisreichen Artikel über den Amerikanischen Bürgerkrieg unter dem Titel „Mit dem Süden verlor auch die Moral“. Für alle, die noch einmal nachlesen möchten, worum es historisch als einem der wichtigsten Ankerpunkte auch zur heutigen kulturellen Auseinandersetzung ging, haben wir diesen Beitrag am 18. August auf ef-magazin.de noch einmal online publiziert.



Die alternative Medienszene in Deutschland wächst rasant – zuletzt wurden neben einigen Internetseiten mit „Frank & Frei“, „Deutschland-Kurier“ und „Cato“ wieder drei neue konservativ-liberale Printtitel gegründet. Diesseits des Mainstreams mit seiner Einheitsmeinung in allen wesentlichen Fragen ist in den letzten Jahren eine virulente, sehr spannende neue Medienlandschaft entstanden, zu der auch Wirtschaftstitel, konfessionell-religiöse Projekte und zuweilen sogar unkonventionelle linke Medien zählen. Physikalische Kräfte tendieren zum Ausgleich. Politisch-mediale auch? Wenn ich mit dieser Vermutung richtig liege, werden die alternativen Medien trotz aller Denunziation und unfairen Behandlung in Anzahl und Verbreitung weiter wachsen und der Mainstream auch in Zukunft Verluste hinnehmen, solange, bis sich auch hierzulande wieder zwei etwa gleichstarke Blöcke gegenüberstehen wie einst zwischen rechts-bürgerlich und linksalternativ. In den USA ist das bereits wieder (annähernd) der Fall.

eigentümlich frei zählt im vielstimmigen Chor der neuen Alternativen zu den Klassikern – im nächsten Frühjahr möchten wir mit Ihnen zusammen das 20-jährige Bestehen feiern. In jedem dieser Jahre, das darf ich jetzt schon sagen, ist die Zahl unserer Abonnenten und Leser gewachsen. Nicht nur das macht eigentümlich frei einzigartig – ef ist und bleibt die unverwechselbare, klare libertäre Stimme im glücklicherweise völlig disharmonischen alternativen Medienorchester. Mehr zu unserem Jubiläum und zu neuen Projekten, wenn alles gut geht, bereits im nächsten Heft.

Bis dahin gilt: Überstehen Sie auch noch die letzten Tage – oder was unsere ebenso leidgeprüften österreichischen Leser betrifft: Wochen – des schäbigen Wahlkampfs gut, und lassen Sie sich bitte die Laune von Politik und Hauptstrommedien nicht verderben: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Parteien! Mehr Freiheit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 22. September erscheinenden Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 176.