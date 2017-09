Der Verrat an der amerikanischen Rechten James Burnham – Wegbereiter des Neokonservatismus

10. September 2017

Trotzki statt Thomas Jefferson

In dem Vorwort zu seinem Buch „Der Verrat an der amerikanischen Rechten“ konstatiert Murray Rothbard mit Blick auf die konservative Bewegung in den USA: „Gegenwärtig müssen viele Konservative feststellen, dass der alte, angriffslustige anti-etatistische Geist der Konservativen abgeschliffen und irgendwie in sein etatistisches Gegenteil umgewandelt wurde. Es ist verführerisch und ...