Make love not law Sozialstaatliche Kollateralschäden

09. September 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

Dem Schicksal hatte gefallen, mich zu einer kleinen Lehrtätigkeit in die gerade untergegangene DDR zu verschlagen. Meine freie Zeit zwischen den Unterrichtsblöcken nutzte ich, um durch Leipzig zu wandern, um die architektonischen Perlen des sozialistischen Aufbaus in Augenschein zu nehmen. In einem Buchladen unweit der Thomaskirche erstand ich zu freundlichen ...