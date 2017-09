Auf dem Weg zum Gesinnungsstaat (Teil 3) Gewalt gegen rechts

03. September 2017

Wie die Gewalt gegen Andersdenkende zur Normalität wird

In der Nacht vom 11. auf den 12. August läuft ein 24 Jahre junger Mann an einer Straße in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs. Plötzlich greifen ihn zwei andere Männer brutal an. Die beiden Täter schlagen mit aller Gewalt auf ihr überraschtes Opfer ein. Der Geprügelte fällt auf den Boden ...