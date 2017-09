Entwicklung eines Kontinents Können die Afrikaner sich selbst helfen?

02. September 2017

Eine Ergänzung zu Brundo Bandulets Kolumne „Albtraum Afrika“ in ef 174

Niemand kann von sich sagen, intellektuell wahrhaft lebendig zu sein, der nicht wenigstens ein bisschen mit dem Geheimnis gerungen hat, wie wir erst nach Jahrtausenden in der Wildnis zu unserem gegenwärtigen Wohlstand gekommen sind, und warum es für viele Gesellschaften so schwer ist, zu uns ins Gelobte Land aufzuschließen“ – so ...