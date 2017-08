Slowakei Das Ende der Tonnenideologie

20. August 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

Am erfolgreichsten sind in Deutschland meistens die Filme, in denen jeder erfährt, was er ohnehin zu wissen glaubt. Das zeigte vor einiger Zeit Al Gore mit seiner ach so „unbequemen“ Botschaft. Und das zeigte kürzlich Michael Moore mit „Sicko“. Mal wieder rennt Moore offene Scheunentore ein. Diesmal, indem er vor ...