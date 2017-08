Antifa-Protest gegen Hayek-Club Über die Feinde der Freiheit

12. August 2017

Die bekloppteste aller möglichen Welten

Wir leben in der beklopptesten aller möglichen Welten: Liberal ist der neue Faschismus. Gesicht zeigen heißt, sein Gesicht unkenntlich machen. Drohanrufe laufen unter Aufklärung. Eine Gegenveranstaltung wird zum Erfolg hochstilisiert, obwohl die Veranstaltung an einem anderen Ort stattfindet. Rechts ist links. Und am Ende berichtet die „Bild“-Zeitung noch am ...