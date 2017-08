Aktion der Identitären Bewegung Mit Schiff und Radar gegen Migrantenschlepper, NGOs und EU

01. August 2017

An der libyschen Küste bahnt sich ein David-gegen-Goliath-Kampf an

Was ist los im Mittelmeer? Und wer will das nicht wissen? Oder genauer: Wer will, dass wir das nicht wissen?

Den meisten Lesern dieser Seite wird bewusst sein: Irgendwo im Mittelmeer schippert derzeit ein Boot namens „C Star“, bemannt mit Anhängern der Identitären Bewegung (IB). Der Hauptzweck dieser Unternehmung ist ...