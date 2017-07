Begriffsbestimmung Das Gegenteil von politisch rechts ist nicht politisch links, sondern freiheitlich!

31. Juli 2017

Das Mittel des klassischen Liberalismus wurde zur Realisierung des Sozialismus verwendet

Angesichts der Diskussion um linke oder rechte Gewalt ist es an der Zeit, die politische Positionierung für links beziehungsweise rechts zu hinterfragen. Was ist das entscheidende Kriterium, das eine Position als links kennzeichnet, und was ist demzufolge rechts?

Das charakteristische Merkmal von Gewalt ist die Verletzung von Eigentumsrechten, es macht ...