Ayn Rand Liebe, Eigentum und die literarische Wahrheit

30. Juli 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

Ayn Rand wurde 1905 als deutschstämmige Jüdin in Sankt Petersburg geboren. Bereits im Alter von neun Jahren beschloss sie, Schriftstellerin zu werden. Als sie zwölf Jahre alt war, erlebte sie die Oktoberrevolution von 1917 mit. Nach einem Studium am Staatlichen Institut der Filmkünste in Moskau erhielt sie 1925 die Erlaubnis ...