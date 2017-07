Kommunikationskultur Als das Telefon noch ein Kabel hatte

19. Juli 2017

Gespräche am Sekretär

In meinem Elternhaus gibt es bis heute ein Telefontischchen. Es steht in einer Ecke des Flurs und ist die Replik eines winzigen, antiken Sekretärs. Unten, in den Schubladen, befinden sich die Telefonbücher der eigenen Stadt sowie einiger angrenzender Kreise. Außerdem natürlich Mutters selbstangelegtes Büchlein mit Namen und Nummern, das seit ...