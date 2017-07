Bosbach gegen Ditfurth bei Maischberger Die Linkste bleibt sitzen

17. Juli 2017

Schwarze Rhetorik einer roten Fanatikerin

Vergangenen Mittwoch kam es in der rhetorischen Schaukampf-Arena von Sandra Maischberger zu einem Duell zwischen volksnaher Vernunft und bolschewistischer Besessenheit. Wolfgang Bosbach von der CDU verurteilte den Terror von Hamburg als das, was er war. Die Altlinke Jutta Ditfurth verteidigte den Schwarzen Block passenderweise mit dem, was sie seit Jahrzehnten ...