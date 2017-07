Wolfsgeheul Kniescheibe, Auge, Kehlkopf

17. Juli 2017

Man muss auch mal praktisch werden

Spätestens seit der temporären Verwandlung Hamburgs in eine Hölle von Plünderern, Autoanzündern und Menschen-anderer-Meinung-Zusammenschlagern kann man sich in Deutschland endgültig aussuchen, gegen wen man sich alles wappnen muss, wenn man noch einen Fuß in eine Großstadt setzt. Kriminelle Banden und Clans, Grapscher und Greifer, linksextreme Autonome, islamistische Schläfer, unpolitische Psychopathen ...