Plan, Schnüffelei, Staatsallmacht Flucht aus der sozialistischen Kontinuität

16. Juli 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

Das Stasimuseum in Berlin versteht sich nicht so sehr als historisches Museum. Von Beginn an stand die politische Bildung am geschichtlichen Ort im Vordergrund. Und politische Bildung folgt allgemein beachteten Grundsätzen: Sie soll der Gewinnung eines selbständigen Urteils dienen. Sie soll unterschiedliche Standpunkte, Optionen und Alternativen darstellen. Und sie soll ...