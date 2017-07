Wolfsgeheul Bleibt daheim!

15. Juli 2017

Eine Erlaubnis mit gutem Gewissen

Bildquelle: shutterstock.com Shoppen in der City: Terrorziele in Signalfarbe

Anfang Juni also nun: Ein weiterer Anschlag in London und ein aufgrund von Terrorverdacht unterbrochenes Rockfestival. Gewöhnung setzt ein ob der Abläufe und der Worte danach. Einer der wichtigsten Allgemeinplätze lautet stets, dass „wir“ uns in „unserer“ Lebensweise nicht aufhalten lassen sollten, da der Terror ansonsten gewonnen hätte. Sprich: Weitermachen ...