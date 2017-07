Bürgerlicher Anarchismus Was ist das eigentlich?

15. Juli 2017

Was Chaos, Gewalt, Revolution und Linkssein mit Anarchie zu tun haben

Bildquelle: Wikimedia Commons Früher Anarchist: Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

Bürgerlicher Anarchismus – so ja der Rubrikenkopf dieser Kolumne – sei ein Widerspruch in sich, hat mir kürzlich ein Leser vorgehalten. Anarchisten seien doch chaotisch, gewalttätig, revolutionär und links, während Bürgerliche ordnungsliebend, friedlich, angepasst und eben „bürgerlich“ seien. Ich habe dies dann Punkt für Punkt beantwortet, und zwar so:

Dass Chaos für ...