Wolf hört mit Und die Musik spielt (nicht) weiter

10. Juli 2017

Schwedens größtes Rockfestival streckt die Segel vor Vergewaltigern

Das Bråvalla ist in Schweden das, was eine Großveranstaltung wie Rock am Ring in Deutschland ist. Wo letztere dieses Jahr aufgrund einer Terrorwarnung einen Tag verlor, was Veranstalter Marek Lieberberg zu seiner legendären Wutrede gegen Islamisten veranlasste, hat das Bråvalla nun 2017 seine vorerst letzte Folge erlebt. Aufgrund von drei ...