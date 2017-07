Geldschöpfung Warum „Banker“ das Bankensystem nicht verstehen

08. Juli 2017

Wo und wie vom Elefanten im Raum erfolgreich abgelenkt wird

Seit sich das Finanzsystem und mit ihm das Bankensystem erkennbar an Schuldenexplosion, Niedrigst- und Negativzinsen zunehmend auch für Laien erkennbar in den letzten Zügen befindet, ist die Kritik am Teilreservesystem nicht mehr nur auf einige wenige Anhänger der Österreichischen Schule beschränkt, sondern hat auch weitere Teile der Bevölkerung erreicht.

Gleichzeitig ...