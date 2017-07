Venezuela als Warnung Der „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ und seine Unterstützer

07. Juli 2017

Damit die Menschheit gedeihen kann, müssen gefährliche Ideen bekämpft werden

In den letzten Wochen häufen sich mal wieder die Negativschlagzeilen über die Situation in Venezuela: Hyperinflation, Lebensmittelknappheit, wirtschaftliche Depression, Mangel an medizinischer Grundversorgung, Rationierung des Stroms und steigende Kriminalität liefern viel Grund zur Sorge. Der „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, so der Slogan des chavistischen Wirtschaftsprogramms, sagte einst dem Kapitalismus ambitioniert ...