Wolfsgeheul Ran ans Diffamieren!

06. Juli 2017

Wie wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz kaputtnutzen

Vergangene Woche war ich über mich selbst erschrocken, musste ich doch feststellen: Ich trug einen Restglauben an die repräsentative Demokratie in mir. Ich bemerkte ihn in dem Moment, als er mir endgültig und unwiderruflich verlorenging. Der Grund dafür ist eine schlichte Zahl. Zehn Prozent. Nur zehn Prozent der Abgeordneten verweilten ...