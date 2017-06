„Between Two Ferns“ mit Ron Paul Raus aus der Staatsmatrix, hin zu mehr Verständnis

29. Juni 2017

Eine politische Diskussion, die es verdient, geschaut zu werden

Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit: Wir befinden uns im Endspurt vor der Bundestagswahl 2017! Mensch, sind Sie auch so aufgeregt? Sie haben sicher bereits (wie es sich für einen guten Bürger der BRD gehört) Parteiprogramme gewälzt und sich schlau gemacht, was die einzelnen Parteien denn nun verändern wollen in unserem Land. Da ist die Union, die den Kinderfreibetrag reduzieren will, was die SPD mit dem Slogan „Mehr Gerechtigkeit wagen“ kontert. Die Linkspartei will eine Mindestsicherung anstelle von Hartz IV, und die Grünen geben sich mit nichts geringerem als der Rettung unserer „Planetin“ (Katrin Göring-Eckardt) zufrieden. Die FDP wünscht sich generell mehr Bekenntnis zu unserer „bunten, weltoffenen, liberalen Verfassung“ und die AfD, ja, die ist in den Umfragen zuletzt so stark eingestürzt, dass man sich mit ihr zum Glück nicht mehr auseinandersetzen muss. Und unsereins fragt sich: Was soll der ganze Zirkus?

Man muss schon sehr von den Hauptstrommedien eingenommen sein, um nicht zu merken, dass sich hinter all diesem Klamauk eine unbequeme Wahrheit versteckt, die da wäre: Die Spirale des Interventionismus hat die reale Staatsquote in unserem Land bereits auf gut 70 Prozent steigen lassen. Was in diesen Wochen von den Agenten des Altparteienkartells diskutiert wird, ist lediglich die Frage, in welchem Tempo man diese Entwicklung weitertreiben möchte. Und was erwartet uns am Ende dieses Weges? Ein Staat, der auch die verbliebenen Reste der freien und Wohlstand schaffenden Wirtschaft erfolgreich verdrängt hat. Ein Staat, der eine totale Kontrolle über seine Subjekte, ihr Leben und ihr Eigentum ausübt. Ein totalitärer Staat.

Noam Chomsky sagte einmal, die intelligente Art, Menschen passiv und gehorsam zu halten, wäre, das Spektrum von akzeptierten Meinungen stark einzugrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums lebhafte Diskussionen zu erlauben. Diesem schlauen Satz mag man in diesen Tagen eine zweite Erkenntnis hinzufügen: Die letzte Hürde, die ein Staat auf dem Weg vom sanften hin zum offenen Totalitarismus nehmen muss, ist die Ausschaltung jener Gruppe von Menschen, die diese Entwicklung sehen, verstehen und sich dagegen wehren. Wie das in dem „freiesten Staat auf deutschem Boden“ abläuft, konnten Sie in der letzten ef-Ausgabe am Beispiel von Claudia Junge, der Ehefrau des rheinland-pfälzischen AfD-Vorsitzenden Uwe Junge, erfahren.

Wenn Sie diese Entwicklungen ähnlich interpretieren wie ich, dann lassen Sie doch bis zum 24. September den Fernseher einfach ausgeschaltet. Machen Sie sich frei von der Staatsmatrix und versuchen Sie einmal, den Blick aufs große Ganze zu richten. Wie sind wir an diesen Ort gekommen? Welche Auswege gibt es? Regen Sie sich nicht darüber auf, dass den AfD-Politikern bei den vermeintlich unvoreingenommenen Staatsmedien nichts als Hetze entgegenschlägt. Gehen Sie spazieren. Und nehmen Sie ein Buch mit, bevorzugt eines, dessen Autor diese Zustände schon vor Jahrzehnten hat kommen sehen. Namen wie Ludwig von Mises oder Roland Baader kommen in den Sinn. Oder eben Ron Paul.

Womit wir beim Thema wären. Ron Paul ist ein Mann, der auf der Basis seines unermüdlichen, jahrzehntelangen Einsatzes für die Freiheit vielleicht wie kein Zweiter zu der Verbreitung von libertärem Gedankengut beigetragen hat. In dem Interview, das mit der Überschrift bereits angesprochen wird und das Sie unter diesem Text verlinkt finden, spricht sich Paul für eine radikale Reduzierung und Dezentralisierung von politischer Macht aus. Er erklärt seinen Austritt aus der Republikanischen Partei damit, dass diese sich mit dem ewigen Machtzuwachs der Zentralregierung abgefunden habe und keinen Widerstand mehr leiste gegen die schleichende Erodierung der amerikanischen Bürgerrechte. Darüber hinaus plädiert er für eine Abschaffung von CIA, FBI, der Einkommenssteuer und des staatlichen Schulsystems.

Diesseits des Teichs stößt man mit derart radikal-liberalen Forderungen oft auf Unverständnis. „Wer kümmert sich denn dann um die Armen?“, und: „Ihr wollt doch, dass nur Reiche eine gute Bildung bekommen!“, heißt es dann. Und wie sollen die Menschen auch reagieren? Schließlich wurden ihnen die Argumente, die jenen Forderungen zugrundeliegen, von Vater Staat nie präsentiert. In dessen „Bildungs“-Einrichtungen bekommt man mit einer einschläfernden Kontinuität zu hören, dass hinter jeder historischen Expansion der Staatsgewalt nichts als Altruismus und die Sorge um das Wohlergehen der Bürger stehe. Erst wenn man durch eigenes Interesse auf das Teilreservesystem der Banken oder die Österreichische Schule der Nationalökonomie stößt, beginnt man sich am Kopf zu kratzen und zu fragen: „Wieso wurden mir diese Informationen, die so zentral für die Bewältigung unserer gesellschaftlichen Probleme sind, vorenthalten?“ Wenn Sie an dem Punkt sind, werden Sie verstehen, warum Ron Paul fordert, was er fordert, und warum wir hier bei eigentümlich frei das schreiben, was wir schreiben. Und sie werden die eingangs vorgetragene Prognose, dass wir uns auf dem Weg in den Totalitarismus befinden, nicht länger als Panikmache abtun, sondern sehen, dass genau das das zu erwartende Ziel ist, sofern wir unseren Kurs nicht korrigieren.

Ach, übrigens: Ich habe Ihnen noch eine Sache vorenthalten. Das Interview ist aus dem Jahr 1988. Es hält also neben einigen zeitlosen, besseren Ideen auch einen aus heutiger Sicht durchaus witzigen Einspieler bereit. Sofern Grundkenntnisse in Englisch gegeben sind, wünsche ich viel Spaß mit dem Interview.

Youtube: Interview mit Ron Paul aus dem Jahr 1988