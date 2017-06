Strategie des „Reichs der Mitte“ China will Hegemonie

26. Juni 2017

Die geopolitischen Implikationen der „One belt, one road“-Strategie

Zwei Begriffe prägen die chinesische Weltsicht: „zhong guo“ und „tian xia“. Der erste bedeutet die Mitte der Welt – der chinesische Name Chinas. Der zweite bezeichnet das, was unter dem Himmel ist, das heißt die Welt. Die Botschaft ist klar: In der Welt gibt es eine Mitte – China.

Wer nun meint ...