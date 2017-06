Verschleierte Internet-Zensur? Ein Schloss namens Google

25. Juni 2017

Ein kafkaesker Dialog

Wie bereits vermeldet, hat die Google Inc. Anfang Mai drei Blogs beziehungsweise Magazine, darunter auch eigentümlich frei, aus dem Google-News-Index entfernt, so dass aktuelle Beiträge nicht mehr unter „News“ erscheinen. Eine Information an die Anbieter erfolgte nicht, was Herrn K. auf die kühne Idee brachte, bei der Firma nach den Gründen zu fragen. Das gestaltete sich zunächst schwierig, und ohne den helfenden Hinweis eines kundigen Wanderers wäre es ihm nicht einmal gelungen, auch nur in die Nähe des Schlosses zu kommen. Einfache Mails an den Google-Service werden nämlich komplett unter Verweis auf die Hilfe-Seiten abgewiesen. Also fragte Herr K. unter Verwendung einer erfundenen ID nach einem bestimmten Beitrag, worauf sich folgender Dialog entspann:

Herrn K.s Anfrage via Online-Formular:

„example_article_url: http://ef-magazin.de/2017/06/02/11115-ursula-von-der-leyen-die-bundeswehr-und-der-bildersturm

additional_details: Seit Anfang Mai werden keinerlei Beiträge des Magazins mehr in Google News angezeigt. Falls das kein technisches Problem ist, handelt es sich um eine Art Zensur, die nicht im Einklang mit dem Anspruch Ihres Unternehmens hinsichtlich Transparenz und Meinungsfreiheit zu bringen ist.“

Antwort vom Schloss: „Vielen Dank, dass Sie uns auf die fehlende Präsenz Ihres Website-Inhaltes auf Google News aufmerksam gemacht haben. Ich habe die Details Ihrer Website überprüft, und es scheint, als wäre http://ef-magazin.de/ noch nicht in unserem Index. Aus diesem Grund sind wir nicht in der Lage, den Inhalt Ihrer Website auf Google News zu indizieren. Ich würde Ihnen daher vorschlagen, unsere detaillierten Anleitungen und Richtlinien für eine erfolgreiche Aufnahme in Google News durchzulesen. Sollten Sie danach der Meinung sein, dass die Website unsere qualitativen und technischen Anforderungen erfüllt, ermutigen wir Sie, im Google News Publisher Center eine Aufnahme in Google News zu beantragen. Sobald Ihre Website in Google News eingegliedert ist, werden wir beginnen, Ihren Seiteninhalt in Google News zu indizieren. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, ich helfe gerne. Vielen Dank nochmal für Ihr Interesse an Google News.“

Rückfrage von Herrn K.: „Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wie ich aber schon schrieb, war eigentümlich frei bereits über mehrere Jahre im Index von Google News. Sie können das über die Eingabe ‚site eigentümlich frei‘ überprüfen. Seit Anfang Mai erscheinen jedoch keine neuen Beiträge mehr. Folglich muss es einen manuellen Eingriff gegeben haben, denn Programme ändern ihre Verhaltensweise nicht selbständig. Ich möchte Sie bitten, diesen Sachverhalt zu prüfen und gegebenenfalls eine Neu-Indizierung zu veranlassen. Der von Ihnen angegebene Link zum Publisher Center funktioniert im übrigen nicht (Bildschirm bleibt weiß).“

Antwort vom Schloss: „Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe weiter die Details Ihrer Seite untersucht, und ich habe bemerkt, dass Sie Ihre Website ‚http://ef-magazin.de/‘ für die Aufnahme im April 2017 angewendet haben. Leider können wir Ihre Website gegenwärtig nicht in Google News aufnehmen. Für die im Google News-Index erfassten Websites gelten bestimmte Qualitätsrichtlinien. Die betreffenden Richtlinien können Sie unter folgendem Link einsehen: https://support.google.com/news/publisher/answer/40787?hl=de. Bitte fühlen Sie sich frei, diese Richtlinien zu überprüfen und erneut zu beantragen, nachdem 60 Tage verstrichen sind. Sie erhalten automatisch die Möglichkeit, sich im Google News Publisher Center anzumelden. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir Ihnen zur Zeit keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen können, und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mühe. Vielen Dank für Ihre freundliche Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit.“

Erneute Nachfrage von Herrn K.: „Würden Sie mir dann bitte mitteilen, weshalb Sie die Website nicht aufnehmen können? Ein Verstoß gegen die ‚Qualitätsrichtlinien‘ ist nämlich ausgeschlossen, da die Website vorher über Jahre in Google News gelistet war. Bitte leiten Sie nachstehendes Schreiben an Ihre Vorgesetzten weiter: ‚Anfang Mai hat Google die Webseiten von mindestens drei konservativen, aber auch libertären Blogs aus den Google News entfernt. Dies sind die Seiten http://ef-magazin.de, https://sezession.de, https://www.blauenarzisse.de. Ein Zufall kann ausgeschlossen werden, da aktuelle Beiträge aller drei Angebote zuvor jahrelang unter Google News angezeigt wurden. Folglich handelt es sich um eine vorsätzliche Aktion zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, wobei ein Einfluss staatlicher Stellen anzunehmen ist. Die Google Inc. wirbt mit Transparenz und Meinungsfreiheit. Gegen beide Prinzipien wird hier eklatant verstoßen, indem Google den Zensurwünschen staatlicher Stellen nicht nur nachkommt, sondern dies auch noch heimlich tut, ohne die Betroffenen zu informieren. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Offenlegung dieses Vorgangs in der US-amerikanischen Öffentlichkeit durchaus Aufmerksamkeit erregen könnte, denn in den USA ist die Freiheit des Wortes noch ein hohes Gut. Als Schriftsteller und gelegentlicher Autor für das Magazin eigentümlich frei fühle ich mich durch die intransparente und grundgesetzwidrige Zensurmaßnahme der Google Inc. persönlich betroffen. Ich erwarte, dass Sie dem Vorwurf nachgehen und entsprechend reagieren.“

Antwort vom Schloss: „Ich würde Ihnen gerne mitteilen, dass wir Nachrichtenquellen, vor allem nach Beschwerden von Nutzern, überprüfen, um sicherzustellen, dass Google News einen hohen Standard an Nutzererfahrung bietet. Wie jedoch bereits mitgeteilt, haben wir Ihre Seite überprüft und festgestellt, dass wir Ihre Webseite gegenwärtig nicht in Google News aufnehmen können. Ich würde Ihnen daher raten, sich unsere Richtlinien anzuschauen, um sicherzustellen, dass Ihre Webseite mit unseren Richtlinien übereinstimmt. Sie können ein erneutes Aufnehmen in Google News nach 60 Tagen beantragen. Bitten lassen Sie mich wissen, ob Sie weitere Fragen haben. Ich helfe gerne weiter. Vielen Dank für Ihr Interesse an Google News!“

Herr K. gibt noch immer nicht auf: „Danke für Ihre Rückmeldung. Das ist weder eine Antwort auf meine Frage noch eine Bestätigung des Eingangs meiner Beschwerde. Ich frage Sie hiermit noch einmal definitiv: Erstens: Aus welchem Grund kann Google News eine jahrelang gelistete Website plötzlich nicht mehr in seinen Index aufnehmen? Zweitens: Haben Sie meine Beschwerde wegen mutmaßlich politisch motivierter Zensur an Ihre Vorgesetzten weitergeleitet?“

Antwort vom Schloss: „Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Häufig sind wir nicht in der Lage, Feedback zu einzelnen Websites zu geben oder persönlich auf Fragen zu unseren Richtlinien zu antworten. Sie können sich jedoch in unserem Hilfeforum für Verlage und Webpublisher mit Ihren Fragen an Ihresgleichen wenden. Zudem können Sie auch unsere offizielle Feedback-Möglichkeit nutzen, indem Sie auf ‚Feedback‘ klicken auf der news.google.com-Startseite. Dadurch können Sie Ihre Beschwerde bezüglich der angeblich politisch motivierten Zensur bei uns einreichen. Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme zu Google News.“

Herr K., leicht entnervt: „Wieso drücken Sie sich um eine klare Aussage? In einem Vorbeitrag haben Sie wörtlich geschrieben: ‚Wie jedoch bereits mitgeteilt, haben wir Ihre Seite überprüft und festgestellt, dass wir Ihre Webseite gegenwärtig nicht in Google News aufnehmen können.‘ Dann liegt doch die Frage nahe, weshalb Sie das nicht ‚können‘ oder wollen. Wenn Sie auf eine derart einfache Frage nicht antworten beziehungsweise auf einen Wust von Richtlinien verweisen, die derart allgemein sind, dass sie keine konkrete Aussage zulassen, dann liegt der Verdacht nahe, dass Sie etwas zu verbergen haben. Also stimmt meine Vermutung wohl, dass Sie aufgrund einer Denunziation die Website wissentlich aus den Google News entfernt haben, dies aber nicht zugeben möchten. Wenn ein realer Mangel existieren würde, könnte der Anbieter diesen gegebenenfalls abstellen. Aber gerade die Angabe dieses Mangels verweigern Sie. Entschuldigung, aber ein seriöses Unternehmen, das sich Offenheit und Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat, agiert nicht mit derartigen Tricks und Hinterhältigkeiten. Und Sie wissen selbst nur zu genau, dass man als Nutzer auf Meldungen unter ‚Feedback‘ niemals eine Reaktion erhält. Das ist natürlich kein persönlicher Vorwurf, denn offensichtlich hat man Ihnen verboten, die Wahrheit offenzulegen, aber ein wenig beschämend ist eine solche Firmenpolitik schon. Es ist traurig, dass sich eine global aufgestellte und keineswegs einflusslose Firma wie Google so leicht und willfährig von politisch motivierten Denunzianten beeinflussen lässt und dann auch noch zu feige ist, dies zuzugeben.“

Gelassene Antwort vom Schloss: „Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich kann Ihre Bedenken vollkommen verstehen und dass es frustrierend ist, dass keine spezifische Begründung zur Ablehnung gegeben werden kann. Wir müssen uns jedoch an unsere Richtlinien halten. Ich würde Ihnen daher raten, sich mit Teilnehmern in unserem Forum in Verbindung zu setzen. Verlage, die am Forum teilnehmen, können sich Ihre Webseite anschauen und Ihnen eventuell bei Problemen behilflich sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“

Herr K. mit knirschenden Zähnen: „Danke für Ihre Nachricht. Es ist nett, dass Sie meinen Unmut verstehen, nur sind Ihre Ausführungen nicht dazu geeignet, diesen abzubauen. Gemäß den Richtlinien Ihres Hauses ist es also legitim, Websites aus dem Google-News-Index zu entfernen, ohne den Anbieter zu informieren? Und es ist illegitim beziehungsweise sogar untersagt, diesen auf Nachfrage über die Gründe zu informieren? Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, dann ist Kafkas ‚Schloss‘ weitaus zugänglicher als Ihre Firma im Umgang mit Nachrichten-Anbietern. Und als ‚Rat‘ bieten Sie mir an, mich mit völlig unbeteiligten Dritten, die weder die Website noch die Historie des Vorgangs kennen, über Lösungsmöglichkeiten zu unterhalten? Warum nicht mit dem Paketboten oder dem örtlichen Friseur? Auf die Idee, dass ausschließlich Ihre Firma als Verursacher des Problems auskunftspflichtig ist, kommen Sie offenbar nicht. George Orwell würde vermutlich vor Neid erblassen, wenn er von dieser Art verschleierter Zensur erfahren würde, die einer Firma von der Bedeutung und Kompetenz der Google Inc. unwürdig ist. Abschließend fordere ich Sie und Ihre Vorgesetzten noch einmal auf, uns die Gründe für die Verweigerung der Aufnahme in den Google-News-Index zu nennen.“

Seitdem schweigt das Schloss.