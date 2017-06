Entwaffnung Zerstörung der deutschen Kultur

20. Juni 2017

Doch lieber in den Schwimmverein?

Ich spüre, wie sich das 119 Jahre alte Nussbaumholz an meine Wange schmiegt. Mein Finger ertastet den Druckpunkt, und als kurz darauf der Schuss bricht, befördert das eine vollendete Perfektion in Form und Technik ausstrahlende Langgewehr Baujahr 1898 das Geschoss präzise in die Scheibenmitte.

Geschichtsbücher sind eine Sache. Hält man ...