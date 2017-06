13. Internationale Gottfried-von-Haberler-Konferenz Wenn Bürokraten Unternehmer spielen

20. Juni 2017

Hyperaktive Macher – keine Unternehmer

Die diesjährige Gottfried-von-Haberler-Konferenz wurde am 19. Mai 2017 in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein durchgeführt. Organisator und Veranstalter der Haberler-Konferenzen ist die European Center of Austrian Economics Foundation (ECAEF), deren akademischer Direktor Kurt R. Leube ist. Das Generalthema der diesjährigen Konferenz lautete: „Wenn Bürokraten Unternehmer spielen: Die Politik des Interventionismus“.

Am ...