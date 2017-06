Verschränkung von Kirche und Staat Kirchliches Eiferertum gegen die AfD als Teil des Deals

19. Juni 2017

Die Angst der Kirche vor dem „Rückwärtsgewandten“

Ganz so genau, wie es eigentlich idealtypisch in einem säkularen Staatswesen sein sollte, nimmt man es in Deutschland mit der Trennung von Kirche und Staat bekanntlich nicht. Wieso auch? Deutschland ist mittlerweile die weltweit einzig verbliebene Supermacht der Moral, und als solche bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung aller, um dem ...